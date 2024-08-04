 ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنوات - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2024 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ليبيا.. استئناف العمل في مطار سبها بعد توقف 10 سنوات

هديل هلال
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:52 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:52 ص

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من البرلمان، الأحد، استئناف مطار سبها، جنوب البلاد، رحلاته الجوية بعد توقف عن العمل دام 10 أعوام.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد: «بعد توقف عن العمل مدة 10 سنوات، وبجهود وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، ومصلحة المطارات، استأنف مطار سبها رحلاته الدولية».

وأشارت إلى «استئناف العمل بالمطار عبر إقلاع أول رحلة متجهة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، وبتشغيل من الخطوط الجوية الإفريقية».

وأوضحت أن الأمر «تحقق فور تطوير البنية التحتية وإزالة العقبات التي كانت تعيق العمليات الدولية»، وذلك وفقًا لما ورد بالبيان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك