أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من البرلمان، الأحد، استئناف مطار سبها، جنوب البلاد، رحلاته الجوية بعد توقف عن العمل دام 10 أعوام.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد: «بعد توقف عن العمل مدة 10 سنوات، وبجهود وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، ومصلحة المطارات، استأنف مطار سبها رحلاته الدولية».

وأشارت إلى «استئناف العمل بالمطار عبر إقلاع أول رحلة متجهة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، وبتشغيل من الخطوط الجوية الإفريقية».

وأوضحت أن الأمر «تحقق فور تطوير البنية التحتية وإزالة العقبات التي كانت تعيق العمليات الدولية»، وذلك وفقًا لما ورد بالبيان.