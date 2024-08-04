تصريف نحو 500 لتر من المياه من سقف كاتدرائية فرانكفورت

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قالت فرقة الإطفاء في مدينة فرانكفورت غرب ألمانيا اليوم الأحد إنها قامت بتصريف نحو 500 لتر من المياه من السقف المقبب لكاتدرائية المدينة المبنية بالحجر الرملي الأحمر والتي تعد المقصد الرئيسي في وسط المدينة التاريخي.

وتم التخلص من الماء باستخدام ماكينة متخصصة بالتشاور مع مهندس مدني بسبب المخاوف بشأن استقرار السقف.

ومن المحتمل أن يكون تراكم المياه قد حدث بسبب انسداد أنبوب الصرف، وهو ما تسبب في حدوث تدفق عكسي وتسرب المياه إلى قبو السقف المعزول.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء إنه تم اكتشاف الضرر لأن شخصا ما رأى بقعة مياه في منطقة خلف المذبح.

ولم يتحدد بعد مدى وتكلفة الضرر الذي لحق بكاتدرائية فرانكفورت، التي تعرف رسميا باسم كاتدرائية القديس بارثولوميو الإمبراطورية.