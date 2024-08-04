بيربوك: نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا استراتيجية ردع

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن الاتفاق مع واشنطن بشأن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا، مشيرة إلى التهديد الذي يمثله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت بيربوك في مقال رأي لصحيفة "بيلد أم زونتاج" اليوم الأحد أن "صنع السياسة الخارجية في الوقت الراهن يعني الاعتراف بأن مبدأ الأمل لن يحمينا من روسيا بوتين".

وأضافت:"ما يحمينا الآن هو الاستثمارات في أمننا وقوتنا - في الاتحاد الأوروبي، في الناتو وفي ألمانيا. ومن بين ذلك القرار بنشر أنظمة الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى".

وقالت إن هذه الأسلحة ستوفر "ردعا موثوقا" ضد العدوان الروسي.

واتهمت بيربوك بوتين بالرد على كل مبادرة سلام بالتصعيد، وكتبت أنه يريد فقط "أن تخضع أوكرانيا له".

وتم الإعلان على هامش قمة الناتو الأخيرة عن أنه سيجري نقل صواريخ توماهوك الأمريكية بمدى يمكن أن يصل إلى عمق روسيا، وكذلك صواريخ إس إم-6 للدفاع الجوي والأسلحة الفرط صوتية المطورة حديثا، إلى ألمانيا بدءا من عام 2026.

وفاجأ هذا القرار المشترك بعض الأوساط في برلين.

وقد انتقدت عدة أحزاب، بما في ذلك الحزب الإجتماعي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، هذه الخطة ودعت إلى إحالتها إلى البرلمان للنقاش.