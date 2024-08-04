ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد وديا بمشاركة محمد صلاح

اكتسح ليفربول غريمه مانشستر يونايتد (3-0) وديا، فجر اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد، وذلك على استاد ويليامز برايس، في كولومبوس سيتي بالولايات المتحدة.

وأحرز كارفاليو هدف التقدم لصالح ليفربول، في الدقيقة 10، بعد مراوغته للبرازيلي كاسيميرو، ثم تسديد كرة أرضية في الشباك.

وأضاف كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول (ق36)، بعد مجهود رائع من محمد صلاح، الذي انطلق في الرواق الأيمن قبل أن يقدم عرضية رائعة، حولها زميله إلى مرمى الشياطين الحمر.

وعزز كوستاس تسيميكاس تقدم ليفربول بهدف ثالث (ق61)، مستغلا كرة ارتدت من حارس مانشستر يونايتد.

ويعد هذا الانتصار الثالث لليفربول، تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، بعد الفوز على آرسنال 2-1 في الأول من الشهر الجاري، وأمام ريال بيتيس (1-0) في 27 يوليو الماضي.