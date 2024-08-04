ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة دير سريان جنوب لبنان إلى 2

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة دير سريان جنوب لبنان إلى قتلين و5 مصابين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، حصيلة محدثة للغارة التي شنها العدوان الإسرائيلي أمس على بلدة دير سريان.

وأشار المركز في بيانه إلى «ارتفاع عدد شهداء الغارة إلى اثنين، بعد إبلاغ مستشفى النبطية عن وفاة شهيد نقل إليها وهو في العقد السادس من العمر متأثرا بجروحه».

ومنذ 8 أكتوبر 2023، يتبادل حزب الله في لبنان، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر «الخط الأزرق» الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

ويرهن حزب الله وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.