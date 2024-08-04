رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس كلية هندسة بنسبة نجاح 81%

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الهندسة بشبين الكوم للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح وصلت إلى 81%، مهنئا الطلاب والطالبات وأسرهم متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.

وأعلن رئيس الجامعة أن نسب النجاح في برنامج الهندسة المدنية بلغت 75.88%، وبرنامج هندسة القوى الميكانيكية 81.99%، ⁠برنامج الهندسة المعمارية 95.65%.

من جانبه أشار الدكتور محمد سعفان عميد الكلية، إلى أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى 71.96%، كما ⁠بلغت نسبة النجاح في قسم الهندسة الكهربية 84.28%، مهنئا الطلاب الناجحين.