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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس كلية هندسة بنسبة نجاح 81%

مصطفى الملاح
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:38 ص

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، نتيجة تراكمي بكالوريوس كلية الهندسة بشبين الكوم للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح وصلت إلى 81%، مهنئا الطلاب والطالبات وأسرهم متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.

وأعلن رئيس الجامعة أن نسب النجاح في برنامج الهندسة المدنية بلغت 75.88%، وبرنامج هندسة القوى الميكانيكية 81.99%، ⁠برنامج الهندسة المعمارية 95.65%.

من جانبه أشار الدكتور محمد سعفان عميد الكلية، إلى أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى 71.96%، كما ⁠بلغت نسبة النجاح في قسم الهندسة الكهربية 84.28%، مهنئا الطلاب الناجحين.


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