الرئيس القبرصي يقبل دعوة من الأمم المتحدة لحضور اجتماع ثلاثي مع زعيم القبارصة الأتراك

قبل رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لحضور اجتماع ثلاثي مع زعيم القبارصة الأتراك إرسين تاتار.

وأضاف رئيس قبرص، في خطاب، ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وفقا لنص تم إرساله اليوم الأحد من مكتبه أن الاجتماع المقرر عقده في 13 أغسطس، في نيويورك سوف يهدف إلى استئناف المحادثات لتسوية المشكلة القبرصية المستمرة منذ عقود، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتابع "سيؤدي عقد الاجتماع إلى نتائج إيجابية، وهي ليست سوى استئناف المحادثات".

ولم يتضح بعد ما إذا كان تاتار قد وافق على حضور الاجتماع أم لا.

وقال رئيس قبرص إنه يأمل في أن يكون رد فعل الجانب القبرصي التركي إيجابيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعرب في 20 يوليو الماضي عن استعداد بلاده للتفاوض وضمان السلام في قبرص، مؤكدا أن الحل الفيدرالي لم يعد ممكنا في الجزيرة المقسمة إلى شطرين منذ 1974.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى 50 لـ"عملية السلام" العسكرية بقبرص.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان القول: "نعتقد أن الحل الفيدرالي غير ممكن في الجزيرة".

وأضاف الرئيس: "مستعدون للتفاوض واللقاءات وضمان السلام الدائم والحل في قبرص ولا نتجاهل أي مساعي ترمي للحل بالجزيرة".