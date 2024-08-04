نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة حول التوعية المالية وتعزيز الثقافة المالية

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، مساء اليوم السبت، ندوة حول "التوعية وتحسين الثقافة المالية"، بالتعاون مع إحدى شركات الاستثمارات المالية.

وخلال الندوة، أوضح ممثل الشركة كيفية التوعية المالية والاستثمارات المالية، والتعزيز المالي الذي هو مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق الوعي بالمنتجات والخدمات المالية لجميع الأفراد، وكذلك على المهندسين الاستفادة منها بشكل جيد وآمن؛ لزيادة القدرة على اتخاذ القرارات الذكية والسليمة والاستفادة من الموارد المالية وتعزيز الثقافة المالية.

وقال الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة: "على الجميع إذا كان مهندسًا أو موظفًا عبر كافة القطاعات الوعي الكامل وفهم المبادئ والمفاهيم المالية والمصرفية الأساسية، وإدارة المدخرات والممتلكات، واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة ليتم الاستفادة بالشكل الكامل من الموارد والخدمات وتحسين التطور الشخصي وكذلك تطوير الأعمال.

وأشار المهندس وليد ماضي أمين الصندوق إلى أن نقابة المهندسين في الإسكندرية تركز جهودها على توعية الشباب بريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وكذلك اتباع أثر الثقافة المالية على تحسين السلوك المالي للأفراد، لمعرفة كيفية إدارة شئون حياتهم المادية.

وكذلك توظيف النهج المالي ليناسب إمكانياتهم وظروف معيشتهم، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في عمل تكامل للمعرفة المالية التي تعتمد على عوامل التحديد والاختيار والاستفادة بالمفاهيم المالية وإدارة الأموال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة كل مهندس وحياته المهنية والشخصية.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد حضر الندوة، أعضاء مجلس النقابة وهم: المهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد السعدي، والمهندس محمد سعيد.