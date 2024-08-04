مسئول أمني إسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى المعروضة على الطاولة صعبة جدا لكنها الأفضل بالوقت الراهن

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الصفقة المعروضة على الطاولة «صعبة جدا» لكنها الأفضل في الوقت الراهن لإسرائيل.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسئول أمني كبير، أنه رغم صعوبة «الصفقة المطروحة على الطاولة، لكنها الأفضل في هذا الوقت، سواء لإنقاذ المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، أو لفتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط».

وأكد المصدر الإسرائيلي - لم تذكر الصحيفة اسمه- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يماطل ويعيق صفقة التبادل رغم أنه هو من طرح المقترح الأخير، كما أنه هو الذي يقرر من تلقاء نفسه أي صفقة وأي شروط تناسبه وتلائم بلاده، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وشدد المصدر الإسرائيلي على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة جلبت جثامين عدد من المحتجزين، لكنها ألحقت الأذى ببقية هؤلاء المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، مشيرا إلى أن الصفقة المعروضة حاليا رغم أنها صعبة الهضم لجميع الأطراف إلا أنها الأفضل في الوقت الراهن.

وأفادت قناة إسرائيلية أمس السبت، بأن إبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس، الآن، سيمنع اندلاع حرب إقليمية.

ونقلت القناة «13» الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن «إبرام صفقة التبادل الآن سيمنع اندلاع حرب إقليمية، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد تقديم تنازلات ويتصرف بقوة مع ملف المحتجزين ولا يرغب في إبرام تلك الصفقة مع حماس».

وأشارت إلى أن «نتنياهو اتخذ قرارا بالتخلي عن المخطوفين رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة مع حماس».