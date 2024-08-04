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تعرض حافلة تقل سائحين صينيين لحادث اصطدام في إيطاليا يسفر عن مقتل شخص

روما - د ب أ
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 11:39 م

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن حافلة سياحية تعرضت لحادث خطير اليوم الأحد في إيطاليا أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

واصطدمت الحافلة ببداية سياج آمان على طريق سريع غير بعيد عن مدينة أريتسو في إقليم توسكانا لأسباب مازالت غير واضحة، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وتظهر الصور التي التقطتها فريق الإنقاذ كيف اخترق حاجز الأمان فعليا الزجاج الأمامي للحافلة.

وقال رئيس إقليم توسكانا، يوجينيو جياني، إن ركاب الحافلة كانوا سائحين صينيين.

وأُصيب 25 من بين 45 شخصا كانوا على متن الحافلة، بينهم اثنان في حالة خطيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وواجه رجال الإنقاذ صعوبات في إخراج بعض الركاب من الحافلة التي علقت في حاجز الأمان، لكنهم تمكنوا في النهاية من تحريرهم جميعا، حسب السلطات.

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