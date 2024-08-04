رجل أعمال ألماني: حرب الشرق الأوسط ستنهي إسرائيل

حذر كيم شميتز رجل الأعمال الألماني الفنلندي ومؤسس خدمات تبادل الملفات "ميجا أبلود وميجا" من أن الحرب المحتملة في الشرق الأوسط ستنهي إسرائيل.



وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي X: "السلام العادل هو أمل إسرائيل الوحيد. الحرب ستكون نهاية إسرائيل".

وثمة حالة من الترقب تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، عقب عمليتي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط مخاوف كبيرة من تصعيد كبير قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

ومن المتوقع في أعقاب الرد المنتظر ارتفاع مستوى الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الـله" والتي قد تطال مناطق ونقاط على الجانبين ولم تكن على لائحة الاستهداف في الفترة التي سبقت اغتيال القيادي شكر.