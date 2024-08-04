رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجومَ الإرهابي في العاصمة الصومالية

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي يوم السبت الهجومَ الإرهابيَّ، الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، استنكرتِ الرابطةُ هذه الجريمةَ الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيَّتَها العشراتُ، مجدِّدةً موقفَها المدين بشدة لجميع أعمال العُنف والإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعربت الرابطة، باسم مجامِعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامُن التامِّ مع جمهورية الصومال وشعبِها العزيز، في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَ البلاد واستقرارَها، مقدمةً تعازيَها الخالصة لذوي الضحايا ومواساتها للمصابين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

الجدير بالذكر أن الهجوم الانتحاري الذي نفذته حركة "الشباب" المتطرفة، وأعلنت مسؤوليتها عنه، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً، وإصابة العشرات، على أحد شواطئ مقديشو، في حصيلة بين الأكبر في هجمات استهدفت العاصمة الصومالية منذ أشهر، وفقا لما أعلنته الشرطة الصومالية.