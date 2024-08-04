رئيس جهاز العاشر من رمضان: الموافقة على 5 قطع أراضي لإنشاء أفران بلدية

قال المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إنه جرى طرح 8 قطع أراضي على الهيئة لاستغلالهم في إنشاء مخابز بلدية بعدما تلاحظ وجود نقص في المخابز ببعض الأحياء.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تمت بالفعل الموافقة على 5 قطع أراضي تجرى بنظام المزايدة على أن يقوم المواطن بأخذ الأرض وعملية البناء.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه بدأ منذه قدومه للمدينة العمل في عدد من المشروعات الهامة سواء السكنية أو الخدمية والمنطقة الصناعية الثقيلة؛ لتطوير ورفع كفائة المحاور الرئيسية للمدينة من عمليات تشجير المداخل ورصف طرق ونظافة وإحلال وتجديد لشبكة مياه الصرف الصحي، وتجرى هذه الأعمال على قدم وساق؛ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لكي تعود بالنفع على أهالي المدينة.