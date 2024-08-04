طفل في العاشرة من عمره يغرق في مدينة ملاهي بالسويد

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غرق صبي / 10 سنوات / في حادث في مدينة ملاهي بالسويد، حسبما ذكرت قناة "إس في تي" اليوم الأحد نقلا عن الشرطة.

وتم العثور على الطفل جثة هامدة في حمام سباحة، بحسب ما قالته متحدثة باسم الشرطة للقناة.

وحاول أحد رجال الإنقاذ إنعاش الصبي. ثم نقل جوا إلى المستشفى بطائرة مروحية ، لكن لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.

ولم يتضح كيف وقع الحادث. وشددت الشرطة على عدم وجود اشتباه في ارتكاب جريمة.

ويقع متنزه سكارا سومارلاند الترفيهي ، الذي افتتح في عام 1984 بالقرب من بلدة سكارا الصغيرة ، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال شرق جوتنبرج ويوفر العديد من المنزلقات المائية وقطارات الملاهي.