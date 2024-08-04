محافظ الغربية يسلم مساعدات لمواطنين من ذوي الهمم

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 46 أسرة من أبناء محافظة الغربية، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في استجابة سريعة، بحضور الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بتواجده ولقائة بالأسر، مشيرا إلى أن لكل مواطن في محافظة الغربية حقوقا ودورنا أن نقدمها له على أكمل وجه.

ولفت إلى اتخاذ جميع الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، منوها بأن لقاء اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية جميع احتياجات المواطنين، وتوفير متطلباتهم الحياتية.

كما وجه المحافظ مديري مديرية التضامن الاجتماعي بالتواصل المباشر مع جميع المواطنين وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم.

وأجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع الأسر للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من البهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين.

وسلم محافظ الغربية 30 مساعدة مالية مالية للأسر المستحقة مراعاة لظروفهم ولتخفيف العبء عن كاهلهم، و11 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم كما سلم 3 كراس متحركة وطرفين صناعيين لتيسير حركة ذوي الهمم والتخفيف عنهم مع إعانتهم على ممارسة حياتهم وأنشطتها المختلفة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.