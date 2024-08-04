ترامب يهنئ بوتين على الصفقة الرائعة لتبادل السجناء

هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صفقة تبادل السجناء الكبيرة بين روسيا وبيلاروس من جانب والعديد من الدول الغربية من جانب آخر.

وقال ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في حدث انتخابي في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية:"أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على إتمام صفقة رائعة أخرى".

وتابع ترامب: "لقد أفرجوا عن بعض من أخطر القتلة في العالم، لقد حصلوا على بعض من أكثر القتلة شرا. وحصلنا على مواطنينا، ولكن، يا للهول، أبرمنا بعض الصفقات الرهيبة. ومن الجميل أن نقول إننا استعدناهم، ولكن هل ذلك يمثل سابقة سيئة؟"

وشهدت عملية تبادل السجناء غير المسبوقة إطلاق روسيا وبيلاروس سراح 16 شخصا كانوا مسجونين بسبب أنشطتهم كصحفيين ونشطاء، من بين أمور أخرى. وفي المقابل، تم تسليم موسكو 10 أشخاص من السجون في مختلف الدول الغربية.

وشاركت العديد من الدول في عملية التبادل، التي شهدت عودة اثنين من المواطنين الأمريكيين البارزين - مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان - إلى وطنهم.

كما تم إطلاق سراح الروسي فاديم كراسيكوف كجزء من الصفقة، الذي كان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بسبب إطلاق النار على جورجي من أصل شيشاني في قلب برلين عام 2021.

وجرى التفاوض على الصفقة من جانب حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ديمقراطي، بمساعدة ألمانيا وحلفاء آخرين.

وأشار ترامب إلى سجله الخاص بإعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في الخارج خلال فترة ولايته، مشددا على أنه "لم يدفع شيئا".

وكان الجمهوري قد انتقد الصفقة الكبيرة مع روسيا بعد فترة وجيزة من نشر الأخبار عنها يوم الخميس، وألمح دون أي دليل إلى أنه تم دفع أموال من أجل التوصل إلى الاتفاق.

يشار إلى أنه لطالما كان ترامب يثير الجدل بانتظام خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتخوض كامالا هاريس النائبة الحالية للرئيس الأمريكي السباق كمرشحة رئاسية في سباق 2024 بعد أن حصلت على تأييد بايدن، الذي انسحب من السباق بسبب مخاوف من عدم تمكنه من هزيمة منافسه الجمهوري ترامب.