أبو الغيط يؤكد التضامن مع الصومال بعد الهجوم الإجرامي في مقديشو

أدان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بشدّة الهجوم الإجرامي الذي استهدف مطعم بفندق في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الجمعة الماضية، والذي تبنته حركة الشباب الإرهابية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ندد بهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، والذي تهدف من خلاله الجماعات الإرهابية إضعاف الحكومة الفيدرالية وبث الرعب في نفوس المدنيين.

وأعرب أبو الغيط عن خالص التعازي لحكومة وشعب الصومال ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً على تضامن الجامعة العربية الدائم مع الصومال حكومةً وشعباً في محاربة كل ما يهددّ أمنها واستقرارها أو يعمل على تقويض التقدم الذي تحرزه الحكومة الصومالية على جميع الأصعدة.



