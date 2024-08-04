كيم يشكر بوتين على عرضه المساعدة في مواجهة آثار الفيضان

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن تقديره لعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعدة كوريا الشمالية في التعافي من أضرار الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد مؤخرا.





وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية بأن الرئيس بوتين بعث أمس السبت برسالة تضامن إلى كيم بعد الأضرار الجسيمة الناجمة عن الفيضانات والأمطار في أجزاء من كوريا الشمالية، معبرا عن استعداده لتقديم الدعم الإنساني الفوري لبيونغ يانغ.



وردا على ذلك أعرب كيم عن شكره الصادق لبوتين، قائلا إنه يشعر بعمق بالعاطفة الخاصة تجاه صديق حقيقي في فترة صعبة.

وأوضح أن كوريا الشمالية تخطط لمواصلة إعادة الإعمار وفقا للخطة الحكومية لإزالة أضرار الفيضان على الفور.

وتابع أنه إذا كانت هناك حاجة إلى المساعدة في هذا المسار، سيطلبها من موسكو.

وفي الوقت ذاته فإن كيم لم يرد على اقتراح كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية لتعويض أضرار الفيضانات.

وتعرضت مدينة سينويجو الحدودية في الشمال وبلدة ويجو في إقليم شمال بيونغان مؤخرا لأمطار غزيرة.

وذكرت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أن عدد القتلى أو المفقودين قد يتجاوز نحو ألف شخص.