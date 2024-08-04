الغربية: إزالة 113 بناء مخالفا وتعديا على الأراضي الزراعية

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تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في إزالة 113 تعديا على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال المرحلة الأولى للموجة 23.

وشدد على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وأكد الجندي، تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن المحافظة للتعامل اللحظي حيال مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول، ولن أسمح بالتهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.