حالة استنفار قصوى على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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أفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، مساء اليوم، بأن حالة استنفار قصوى تسود على حدود إسرائيل مع لبنان.

وقال الموقع إن هيئة الأركان الإسرائيلية أمرت بتعزيز القوات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية ورفع درجة التأهب.

وبدءت مساء اليوم المشاورات الأمنية في إسرائيل بشأن الرد على الهجوم الإيراني المرتقب.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي القول إن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل قد يستمر أياما عدة من إيران وحليفها حزب الله اللبناني.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله اللبناني على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.