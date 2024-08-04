تقرير إسرائيلي: بعض صواريخ إيران المتطورة يصعب رصدها واعتراضها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "بعض صواريخ إيران البالستية المتطورة يصعب رصدها واعتراضها ويمكنها تجاوز المنظومات الدفاعية الإسرائيلية".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، عن تقديرات إسرائيلية، بأن "إيران تمتلك صواريخ بالستية، متطورة جدا، قد تهاجم بها إسرائيل، منها "شهاب 3" و"خيبر" وغيرها، وهي متقدمة ويمكنها تجاوز المنظومة الدفاعية لإسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المنظومة الجوية الإيرانية تقدمت وتطورت بمرور السنين، وتقدمت بشكل كبير جدا، ومنها ما هو متطور لمنظومة كورية شمالية، كما أن إيران تتباهى

بأن لديها صاروخا باليستيا يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه أكثر من 2000 كيلومتر".

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن خبراء إسرائيليين، أن "إيران تقوم بإطلاق صواريخها عن طريق منصات إطلاق متحركة".

يشار إلى أن الضربة الإيرانية السابقة على إسرائيل، جرت في شهر الماضي، ردا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، إذ استغرقت إيران 14 يوما للرد.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله اللبناني على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.