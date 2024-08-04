الحوثيون: الرد على التصعيد الإسرائيلي سيأتي من جبهات محور القدس وليس من إيران وحدها

أكد عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي اليمنية، علي القحوم، اليوم الأحد، أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يتحملان مسؤولية توسع نطاق الصراع في المنطقة".

وقال القحوم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "العالم تابع العمل الإجرامي الصهيوني الآثم سواءً على مستوى اغتيال القادة في لبنان أو اغتيال الشهيد الكبير في إيران إسماعيل هنية"، مؤكدًا أن "هذا يُعتبر توسيع وتصعيد للمعركة من قبل الصهاينة ويعتبر مرحلة جديدة، لا سيما بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعودته من واشنطن، في تحول واضح لتوسيع النيران والحرائق على مستوى المنطقة".

وأكد أن "الرد سيأتي من محور القدس، الذي كان له القول والفعل من بداية "طوفان الأقصى" وحتى اليوم، وليس من إيران وحدها". وتابع: "نؤكد الاستمرار في المعركة والثبات والوعي والشرف والاعتزاز بالوقوف مع فلسطين قضية الأمة والبوصلة والاتجاه، الذي ينبغي للجميع الاتجاه فيه نحو فلسطين".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وجه تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو، كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".

وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.