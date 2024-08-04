إعلام إسرائيلي: تل أبيب تستعد لهجوم إيراني شامل ومميت

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن السلطات تستعد لسيناريو هجوم مشترك من حزب الله اللبناني وإيران ووكلائهما ضد عموم اسرائيل بما فيها العاصمة تل أبيب، وأنها تدرس جميع الخيارات، على اعتبار أن الهجمات قد تكون "شاملة ومميتة".

وفي هذا السياق، قال صحيفة يديعوت أحرنوت السلطات الأمنية والسياسية في إسرائيل كثفت مشاوراتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر.

وذكرت الصحيفة أن المشاورات أسفرت عن أن هجوما مشتركا أو منفصلا من جانب حزب الله اللبناني وإيران ووكلائها، أمر "حتمي"، وأن توقيت الرد نطاقه ما زال غير مؤكد.

وأشارت إلى أن المحادثات المكثفة حول كيفية رد إسرائيل على الهجمات المحتملة ضدها ما زال مستمرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين ناقشوا أيضا خيار تحرك إسرائيل أولا والقيام بـ"هجوم وقائي".

وأضافت أنه طُلب من الوزارات في إسرائيل "الاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تتطور إلى حرب على 5 جبهات سيتم فيها ضرب آلاف النقاط على أراضيها".

وقالت الصحيفة إن مسؤولي الأمن الإسرائيلي يتوقعون أن حزب الله يستعد لهجوم كبير ضد إسرائيل "لن يقتصر على الأهداف العسكرية" فقط.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.