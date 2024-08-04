قال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جار تطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بالمدينة، ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة للعام الجاري، إضافة إلى تطوير الطريق الساحلي الواقع في نطاق المدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير طريق أبوزنيمة - قرية الرمل، وهو الطريق الواصل بين الطريق الساحلي "منطقة المطلة" حتى الطريق الإقليمي الدولي، بطول 9 كيلومترات، وعرض 8 أمتار، مع إقامة أعمال حماية خرسانية من السيول على جانبي الطريق، وإنشاء بربخ لمجرى السيول.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري بالمرحلة الثانية من تطوير طريق أبوزنيمة - قرية بطول 8 كيلومترات، ليبلغ إجمال طول الطريق 17 كيلومترا.

وأكد أن العمل جاري بتطوير الطرق الداخلية بقطاع الحي الثاني، ومنطقة تقسيم الشباب، بطول 4 كيلومترات، ضمن خطة تطوير وتجميل الطرق بالمدينة، وتتضمن توسعة وازدواج الطرق، وتركيب بلدورات، وأعمال الإنارة وتجميل.