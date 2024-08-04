وزير الاتصالات الإسرائيلي: مسئولون أمنيون يعرقلون صفقة تبادل الأسرى ويضعفون موقفنا

أعرب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، عن دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتخذه بشأن صفقة التبادل المرتقب إبرامها مع حركة حماس.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن «الاتفاق الذي يوقعه رئيس الوزراء نتنياهو، هو الذي سيمر عبر الحكومة، حتى مع معارضة بعض الأعضاء».

وقال إن «مسئولين أمنيين يعرقلون الصفقة عبر تفضيلهم تحدي رئيس الحكومة ومطالبه، ويسربون المعلومات ويضعفون موقف تل أبيب في المفاوضات بدلا من توحيد الجهود».

وغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض العاصمة المصرية القاهرة، عائدا إلى تل أبيب، بعد ساعات قليلة على وصوله، يوم السبت، بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن توترا كبيرا وقع بين نتنياهو وفريقه المفاوض خلال اجتماع عُقد الأربعاء الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الشاباك قال لنتنياهو إنه يشعر بأن هذا الأخير غير معني بالصفقة، وأنه إذا كان هذا صحيحاً فعليه أن يخبرهم بذلك.

فيما اعتبر رئيس الموساد أنه «بالإمكان التوصل إلى صفقة، لكن المماطلة قد تفوت الفرصة».