السوداني يدعو إلى زيادة إنتاج النفط الخام والغاز في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد، وزارة النفط بالتوسع في عمليات إنتاج النفط الخام لزيادة إنتاج الغاز المصاحب.

وأكد السوداني، خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وعدد من المستشارين والمسؤولين في الوزارة والشركات التابعة لها إلى "زيادة انتاج النفط الخام من خلال الجهد الوطني أو إستكمال معدلات الإنتاج المتعاقد عليها مع شركات جولات التراخيص"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما طالب السوداني بزيادة" الطاقة الإنتاجية للمصافي الشمالية لتغطية إحتياجات الطاقة الكهربائية ومتطلبات المصافي الشمالية" .

وذكر البيان أن المجتمعين ناقشوا "مشاريع إستثمار الغاز القائمة حالياً، خاصة مع وصول نسبة إستثمار الغاز المصاحب إلى %69 من الغاز المنتج في الحقول العراقية كافة ما يمثل منجزاً استراتيجياً في فترة زمنية قصيرة حيث حققت زيادة بنسبة 13%.

كما تمت مناقشة المشاريع التي جرى إفتتاحها مؤخراً، التي تعد نقلة نوعية في رفع قدرات الصناعة النفطية بالعراق ونسب الإنجاز في مشاريع التصدير والتوزيع والنقل، وسير العمل في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى متابعة استكمال مشاريع التصفية ومشاريع الطاقة المتكاملة.

وبحسب بيانات لوزارة النفط العراقية، فأن متوسط إنتاج النفط الخام في العراق يبلغ نحو 4 ملايين برميل يوميا حسب محددات منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك وحلفائها.





