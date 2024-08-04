بلدية أسدود تقرر فتح الملاجئ العامة مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة

دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، اليوم الأحد، تزامنا مع إطلاق رشقة صاروخية واسعة تجاه عسقلان ومحيطها جنوب إسرائيل.

وقال مراسل قناة «العربي» إن «المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صواريخ من جنوب قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية».

من جانبها، أعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن سقوط صاروخ عقب دوي صفارات الإنذار قرب أسدود.

ووفقًا للقناة «12» العبرية، قررت بلدية أسدود فتح الملاجئ العامة مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,550 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,280 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.