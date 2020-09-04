خلية الإعلام الأمني بالعراق: سلاح الجو يدمر مخبأ لداعش قرب سامراء

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن سلاح الجو العراقي يدمر مخبأ لداعش قرب سامراء، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، مساء اليوم الجمعة.