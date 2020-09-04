 خلية الإعلام الأمني بالعراق: سلاح الجو يدمر مخبأ لداعش قرب سامراء - بوابة الشروق
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خلية الإعلام الأمني بالعراق: سلاح الجو يدمر مخبأ لداعش قرب سامراء

غارات جوية
غارات جوية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 2:04 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 2:04 م

أعلنت ‏خلية الإعلام الأمني في العراق، أن سلاح الجو العراقي يدمر مخبأ لداعش قرب سامراء، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، مساء اليوم الجمعة.


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