خلية الإعلام الأمني بالعراق: سلاح الجو يدمر مخبأ لداعش قرب سامراء

أعلنت ‏خلية الإعلام الأمني في العراق، أن سلاح الجو العراقي يدمر مخبأ لداعش قرب سامراء، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، مساء اليوم الجمعة.