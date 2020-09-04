الناتو: تركيا واليونان وافقتا على إجراء مفاوضات فنية لخفض التوتر شرقي المتوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج يوم الخميس أن، تركيا واليونان، العضوين بالحلف، اتفقتا على إجراء "مفاوضات فنية" بشأن سبل خفض تصعيد التوتر العسكري في شرق البحر المتوسط بشأن أنشطة تنقيب عن الغاز مثيرة للجدل.

وقال ستولتنبرج في بيان: "عقب مباحثاتي مع قادة يونانيين وأتراك، اتفق الحليفان على الدخول في مفاوضات فنية في الناتو لوضع آليات تحول دون اندلاع صراع عسكري محتمل، بهدف تقليل خطر وقوع أحداث أو حوادث في شرق المتوسط".

وأضاف: "مازلت على اتصال وثيق بجميع الحلفاء المعنيين لإيجاد حل للتوترات، في إطار روح من التضامن داخل الحلف".

ويعتقد أن هناك احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، حيث تقوم تركيا بالتنقيب في مناطق بحرية، تدعي قبرص واليونان السيادة عليها.

ولا تزال المخاوف عالية بشأن احتمال اندلاع صراع عسكري بين اليونان وتركيا، حيث تجري الدولتان مناورات في المنطقة تشارك فيها طائرات مقاتلة وفرقاطات.

ونفت اليونان في وقت لاحق موافقتها على إجراء محادثات.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه على الرغم من أن أثينا مستعدة لمثل هذه المحادثات، إلا أنها تريد أن تنسحب السفن التركية أولا من المنطقة الاقتصادية الخاصة باليونان.

ولم تعلق المتحدثة باسم الناتو بشكل مباشر على هذا الأمر، لكنها أشارت إلى أنه كان هناك بالفعل اجتماع فني بين تركيا واليونان يوم الخميس في مقر الناتو ببروكسل.

وناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع بين أنقرة وأثينا في مؤتمر عبر الفيديو.

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفن زايبرت إن الزعيمين اتفقا على "الحاجة إلى تخفيف التوترات الإقليمية".

وانتقد أردوغان اليونان خلال المكالمة ووصفها بأنها تقوم بأفعال أنانية وانتقد تلك الدول التي دعمت أثينا.