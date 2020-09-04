قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة ومستشار وزيرة التضامن، إن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 143 قرية من إجمالي ألف قرية فقيرة استهدفتهم المبادرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالفتاح» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الـ143 قرية توزعوا على مستوى 11 محافظة، منهم 3 محافظات بإجمالي 10 قرى بالوجه البحري، و133 قرية موزعين بالكامل على قرى محافظات الوجه القبلي والحدودية، منوهًا بأن المرحلة الأولى من المبادرة تكلفت ما يقرب من 4 مليارات جنيه.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف هذه المبالغ مستقبلًا، مستطردًا: «متوقع أن تصل الاستثمارات على مشروعات البنية التحتية إلى 8 مليارات جنيه، تتدخل فيها وزارة التضامن بتقدير يقترب من مليار جنيه».

وأكد أن نسبة كبيرة من القرى التي استهدفتها المبادرة توزعت على محافظات الوجه القبلي من المنيا وحتى أسوان، موضحًا أن عددًا كبيرًا من القرى موزع على محافظتي أسيوط وسوهاج.

وذكر أن محافظة البحيرة هي الوحيدة من محافظات الوجه البحري الموجودة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، إضافة إلى قرية واحدة في القليوبية، وأخرى بالدقهلية.