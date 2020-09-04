قطاع التأمين في الصين يحقق قرابة 438 مليار دولار من الأقساط خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات رسمية للجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين، أن دخل أقساط شركات التأمين الصينية زادت بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي خلال أول 7 شهور من العام الجاري، لتصل إلى 3 تريليونات يوان (29ر437 مليار دولار أمريكي).

وكشفت اللجنة أن مصاريف التعويضات بلغت 9ر747 مليار يوان في الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضيين، بزيادة 1ر3 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019.

وحتى نهاية يوليو، بلغ إجمالي الأصول في قطاع التأمين 06ر22 تريليون يوان، حسب البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت اللجنة أن قطاع التأمين حافظ على تشغيل مستقر بشكل شامل، ووفر دعما أفضل لتنمية الاقتصاد منذ بداية 2020.