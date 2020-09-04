انفجار يستهدف رتلا لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف بالعراق

قال بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل تابع لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، دون خسائر تذكر في محافظة ذي قار.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية المرافقة لهذا الرتل رصدت حركة تثير الشك لإحدى العجلات التي كان يستقلها شخصان مشتبه بهما، حيث عملت القوة على ملاحقتهما والقبض عليهما، ومازال التحقيق جاريا معهما.

وتكررت عمليات استهداف أرتال الشركات العراقية، التي تنقل بضائع ومعدات من الموانيء العراقية جنوبي البلاد، لحساب قوات التحالف الدولي، وإحراقها بشكل كامل من قبل جماعات مسلحة.