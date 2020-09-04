مدير عام الشرطة السودانية: عودة الحياة الطبيعية في ولاية كسلا

أكد الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ علي مدير عام قوات الشرطة السودانية، قائد القيادة المتقدمة للقوات المشتركة في ولاية كسلا (شرق السودان)، عودة الحياة الطبيعية بجميع محليات الولاية وانتهاء جميع مظاهر الجريمة والانفلات، حيث كانت شهدت، قبل أيام، اشتباكات نتج عنها سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات.

وقال مدير عام قوات الشرطة السودانية، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودته اليوم من كسلا، إنه تم تنفيذ خطة تأمين الولاية من خلال عدة محاور، بدأت بمراجعة خطة الأجهزة الأمنية لتأمين الولاية ومدينة كسلا بصفة خاصة، والدفع بحزمة من الإجراءات والتدابير الإدارية واللوجستية، والجسر الجوي الذي عزز الولاية بقوات مقدرة من قيادة الاحتياطي المركزي للقضاء على الجريمة والاضطرابات وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، بالتنسيق مع حكومة ولجنة الأمن بالولاية، كما تم الوقوف على مراحل تنفيذ القوات النظامية لحالة الطوارئ وحظر التجوال.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاء مع رئيس الجهاز القضائي خلص إلى تشكيل محاكم طوارئ للفصل في القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ، كما تم عقد عدة لقاءات وتواصل مع جميع قيادات المكونات السكانية والادارات الأهلية في الولاية لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي، وملاحقة كل من يثبت تورطه في تأجيج الفتنة ونشر الكراهية والدعوة للعنف داخل البلاد أو خارجها.