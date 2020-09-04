انتشرت واقعة غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإمرأة روسية من قرية في جمهورية داجستان الروسية، حيث دخل ثعبان طوله قرابة المتر في فمها ليصل إلى معدتها، أثناء نومها، قبل أن يلحق بها المسعفون وينقذون حياتها.

كانت المرأة نائمة في حديقة منزلها الخلفية، ولم تتوقع أبدا أن ثعبان يزحف إلى فمها ومعدتها، فبينما كان فمها مفتوحا، خلال نومها، دخل ثعبان عابر قد خلط بين فمها وبين مخبأه الجديد ليزحف إلى داخل المرأة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية عن منشورات مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو، فقد تم تخدير المرأة ونقلها إلى المستشفى، حيث استخدم المسعفون أنبوبًا طويلًا لسحب الثعبان من فمها، وكان الثعبان لا يزال يتلوى عندما أخرجه المسعفون وسط صدمة كبيرة حلت على الجميع.

وظهرت المرأة في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، بعد الحادثة بوقت قصير، ترقد فاقدة للوعي في غرفة العمليات، بينما يكافح المسعفون لسحب الثعبان من فمها المفتوح، وعندما ظهر رأس الثعبان أخيرًا، ظهرت الممرضة وهي تعود للوراء في حالة من الصدمة والاشمئزاز عندما رأت الثعبان ما زال يتلوى.

وعلى الرغم من انتشار القصة على نطاق واسع، لم تظهر أخبار أخرى عن حالة المرأة بعد خروج الثعبان، وبعد فترة وجيزة من انتشار الفيديو في الوسائل الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أثير جدل كبير بشأن مصداقية الفيديو والحادثة، إذ حاول الصحفيون تحديد مكان الضحية لكنهم فشلوا، ونفى المسعفون المحليون إجراء مثل هذه العملية في وقت سابق.

وقال متخصص في تربية الثعابين، إنه على الرغم من أن مثل هذا الحادث كان ممكنًا من الناحية النظرية، إلا أنه من غير المرجح أبد أن يدخل الثعبان إلى فم المرأة دون أن تدري، وشكك بعض المشاهدين في عدم استيقاظ المرأة في الوقت الذي كانت فيه الأفعى تزحف إلى فمها.