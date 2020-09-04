 عشرات القتلى والجرحى بصفوف الحوثيين في هجوم للجيش اليمني بالجوف - بوابة الشروق
الجمعة 4 سبتمبر 2020 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

عشرات القتلى والجرحى بصفوف الحوثيين في هجوم للجيش اليمني بالجوف

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 9:47 م
سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، في هجوم شنته قوات الجيش اليمني في جبهة العلم بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية- أن القوات شنت في ساعات مبكرة من صباح، اليوم، هجوما واسعا على مواقع المليشيا الحوثية في سلسلة جبال حويشان، تمكنت على إثره من تحرير السلسلة الجبلية، وذلك بالتزامن مع استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.

وأضاف الموقع أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك