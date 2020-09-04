السيسي يأمر بالرعاية الصحية الفورية لسيدة مسنة التقاها خلال جولته بشرق القاهرة

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب سيدة مسنة التقاها خلال جولته التفقدية اليوم في شرق القاهرة، مكلفا الجهات المختصة بعلاجها فورا ورعايتها صحيا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.
ودار بين الرئيس والسيدة حوار، حيث قدمت له الأوراق التي تثبت مرضها، فأجابها قائلا: "مين قالك لأ" موجها المسئولين بتسجيل بياناتها ومتابعة حالتها.
ووجهت السيدة المسنة دعاءها للرئيس السيسي وقالت له "والله أنا منتخباك" فسألها عما إذا كان لديها أي طلبات أخرى.
وقام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.
كما حرص الرئيس السيسي على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.