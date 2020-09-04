يستضيف قصر الأمير طاز"بحي الخليفة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء اليوم الجمعة ولمدة أسبوع، العرض المسرحي "عن العشاق"، بالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافي وذلك للعام الثالث، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.



"عن العشاق" إخراج هاني عفيفي، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي فى حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.