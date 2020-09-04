بريطانيا تعين أبوت مستشارا تجاريا للحكومة برغم الاعتراضات

عينت الحكومة البريطانية رئيس وزراء استراليا السابق توني أبوت، مستشارا تجاريا لفترة ما بعد بريكست اليوم الجمعة، على الرغم من اعتراضات نواب المعارضة ومنتقدين آخرين.



ويقصد ببريكست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تم رسميا في 31 يناير عام 2020.



وقالت الحكومة إن أبوت هو واحد من تسعة مستشارين من الخارج ينضمون إلى الوزراء في مجموعة تجارية جديدة مكلفة "باستخدام نفوذهم لمساعدة بريطانيا.. في تحقيق إجماع عالمي أقوى لتجارة حرة".



وأوضحت أن المستشارين لن يتولوا أي دور مباشر في مفاوضات التجارة، لكن سيقدمون المشورة للوزراء، بعد أن دخلت المفاوضات مع الولايات المتحدة، واليابان، واستراليا، ونيوزيلندا "مراحل لاحقة حاسمة".



واعترض الكثير من نواب المعارضة على تعيين أبوت، نظرا لتصريحاته السابقة عن المرأة والشذوذ الجنسي، بينما شكك آخرون في خبرته التجارية.



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحفيين في معرض رده على سؤال بشأن تصريحات أبوت السابقة قبل تعيينه، إنه "لا يتفق مع بعض تلك المشاعر على الإطلاق".



وأضاف جونسون أن "ما أود قوله عن توني أبوت هو أنه رجل تم انتخابه من قبل مواطني استراليا الديمقراطية الليبرالية العظيمة".



وأضاف أنها "دولة مذهلة، دولة تعشق الحرية، إنها دولة ليبرالية". وقال: "أعتقد أن ذلك يتحدث عن نفسه".



ويتعهد جونسون بأن يعطي الأولوية لاتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بمجرد أن تتوقف بريطانيا عن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بنهاية هذا العام.