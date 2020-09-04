الصحة العالمية تستبعد إتاحة لقاحات كورونا قبل منتصف 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنها لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من فيروس (كورونا) قبل حلول منتصف العام المقبل.



وشددت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها، لافتة إلى أن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام 2021.



وقالت المتحدثة "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".



وتابعت "هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن" في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.