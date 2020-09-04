المعارض التركي إنجه يُطلق «حركة الوطن» نحو خلاص تركيا من أردوغان

أطلق المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة التركية محرم إنجه اليوم الجمعة "حركة الوطن"، متعهدا بإيجاد طريق لخلاص البلاد مما وصفه بـ "حكم الرجل الواحد".

وقال إنجه لأنصاره في بلدة سيواس بأنطاليا: "ليس محكوما على تركيا أن (تُحكم) من جانب أحزاب الرجل الواحد. نريد أن نرى الضوء في نهاية النفق ، وتحقيق مستقبل أفضل لنا"، حسبما ذكرت صحيفة"بيرجون" التركية.

وكان إنجه موضع نقاش واهتمام خلال الأسابيع الماضية في وسائل الإعلام التركية التي كانت تتكهن بالفعل بأن المرشح الرئاسي السابق لـ "حزب الشعب الجمهوري" يتطلع إلى تشكيل حزب معارضة منفصل بعد تهميشه من قبل الحزب.

وقال في تصريحات حينها إنه سيلتقي بالطبقة العاملة في شرق وشمال تركيا ويرهن ويأتمن نفسه لشعب تركيا.

وأعرب المرشح الرئاسي السابق لحزب الشعب الجمهوري عن خيبة أمله من استبعاده من دائرة الضوء في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في 25 يوليو الماضي، حيث تم تكليفه بمقعد خلفي بينما تم الاحتفال بمسئولين آخرين من حزب الشعب الجمهوري مثل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس مقاطعة إسطنبول جينان كفتانجي أوغلو.

وقال إينجه: "بالطبع أشعر بالإهانة، لكنني لست شخصًا يفعل شيئًا طفوليًا مثل إنشاء حزب لأنني كنت مستاءً من الجلوس في الخلف.

وأضاف إينجه: "غادرت بنسبة 31 %، والآن أنا أسير في طريقي لزيادة رصيدي إلى 51 %".

ولم يكن الرجل البالغ من العمر 56 عامًا حاليًا يشغل أي منصب رسمي مع حزب الشعب الجمهوري، وقد ظل بعيدًا عن أعين الجمهور منذ الانتخابات الرئاسية في 2018، التي أظهرته منافسا حقيقيا لأردوغان.

وخسر إنجه انتخابات 2018 بحصوله على أكثر من 30 % من أصوات الناخبين مقابل حصول الرئيس رجب طيب أردوغان على أكثر من 52 %.