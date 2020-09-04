الإكوادور: بعد 4 أشهر من كارثة جواياكيل كورونا يتفشى في أنحاء البلاد

رغم مرور أربعة أشهر على اجتياح فيروس كورونا المستجد مدينة جواياكيل الساحلية بالإكوادور، لا يزال الوضع سيئا فيما يتعلق بتفشي الفيروس في باقي أنحاء البلاد، وهو ما لا تعكسه الأرقام الرسمية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وعجزت الدولة التي تعاني من صعوبات مالية عن إجراء الفحوصات السريعة أو دفع مرتبات الأطقم الطبية أو توفير أسرة بالمستشفيات تكفي لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس القاتل.

وكشفت ورقة بحثية نشرتها عالمة الأوبئة الإكوادورية أندريا جوميز في جامعة تشيلي، أن الإكوادور أجرت 15200 اختبار فقط لكل مليون نسمة من سكان البلاد.

وبعدما انتشرت مشاهد الجثث وهي ملقاة على الأرصفة قبل أربعة أشهر، عندما ضرب الفيروس مدينة جواياكيل، صار تفشي الفيروس الآن يتركز في العاصمة كيتو، حيث قالت شركة جمع النفايات إنه جرى نقل حوالي 300 جثة من المنازل منذ أوائل نيسان /أبريل الماضي، بالإضافة إلى وجود عشرات الجثث في شوارع المدينة.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت الإكوادور التي تقع في منطقة الإنديز، نحو 115 ألف حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" ، وأكثر من 6600 حالة وفاة.

ويرجح استيبان أورتيز، وهو طبيب وأخصائي رعاية صحية عامة بجامعة " دي لاس أمريكاس" في العاصمة كيتو، أن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزن حاجز المليونين بين سكان البلاد البالغ تعدادهم 7ر16 مليون نسمة.