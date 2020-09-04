

بعد مرور شهر على الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، والذي دمر نصف مباني ومنازل المدينة، وشرد نصف سكانها، قوات الإنقاذ تعثر على شخص تحت أنقاض أحد المنازل، بعد أعمال بحث بدأت منذ ظهر الخميس، في أحد المباني المدمرة في منطقة الجميزة، إثر ظهور آثار محتملة لمفقودين على أجهزة يستخدمها فريق البحث التشيلي، الذي يقوم بأعمال البحث في العاصمة اللبنانية.

وتوصل الفريق إلى وجود شخص مفقود تحت الأنقاض، من خلال مسحاته التي يجريها باستخدام أجهزة متطورة رصدت وجود نبضات، تؤشر إلى احتمال وجود كائن على قيد الحياة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وبدأت عمليات البحث، بعد أن أعطى كلب مدرب تابع للفريق التشيلي، إشارة إلى وجود رائحة لأشخاص أحياء، قبل يومين من مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال أمام الفريق الذي يعاونه الدفاع المدني اللبناني بمهندسيه وأفراده حوالي 30 سنتيمترا من رفع الأنقاض اليدوي قبل الوصول إلى النقطة التي أعطت الأجهزة إشارات إلى وجود النبض.

وعلى الرغم من مرور شهر على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي، انتشر خبر العثور على نبضات لإنسان تحت أنقاض أحد المنازل في لبنان، وثارت حالة من الجدل والتساؤلات والتهليل بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في لبنان، ليحيي آمالا بالعثور على ناجين تحت الأنقاض.

محافظ بيروت، مروان عبود، أشار إلى توصل فرق الإنقاذ بعد معاينة المبنى، الذي انهارت طوابقه العليا، عبر جهاز مسح حراري متخصص إلى "وجود جثة أو جثتان على ما يبدو، وربما يوجد أحياء"، إذ رصد الجهاز "دقات قلب"، ليتابع المحافظ قائلا: "نأمل أن يخرج أحد على قيد الحياة"، وفقا لما نقلته فضائية "العربية".

أنباء توصل فرق الإنقاذ إلى أحياء تحت أنقاض المدينة المنكوبة، أعطت أملا لأسر الأشخاص الـ7 الذين لا يزالون في عداد المفقودين، منذ الانفجار الضخم الذي هز بيروت، وأدى إلى مقتل أكثر من 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين.

ونقلت الفضائية العربية حديث عامل إنقاذ لبناني، يشارك في عمليات الإنقاذ، حول التقاط جهاز المسح، إشارة لوجود أحياء وقلب ينبض تحت الأنقاض، إذ أوضح العامل أن الجهاز كشف التقاط الشخص لـ"19 نفَساً في الدقيقة الواحدة"، ليشير إلى وجود احتمالات أخرى غير الحياة، قبل أن يؤكد أن "الكلب مدرّب على اكتشاف رائحة الإنسان فقط".

وكشفت شبكة "بي بي سي" عربية، بعض التفاصيل عن نبأ العثور على مفقودين تحت الأنقاض، فأوضحت أنه أثناء مرور فريق الإنقاذ بجوار أنقاض المبنى، مساء الأربعاء الماضي، أعطى كلبهم المُدرّب إشارة على وجود شخص ما على قيد الحياة هناك.

وعندما عاد الفريق إلى الموقع، صباح أمس، توجه الكلب إلى المكان نفسه وسط الأنقاض وأعطى الإشارة نفسها، ليبدأ الفريق في استخدام جهاز مسح لرصد وجود دقات قلب أو حركة تنفس وسط الأنقاض، جالبين معدات للحفر.

ووفقا للموقع، فقد تجمع حشد من اللبنانيين عند المبنى المنهار، في منطقة مار مخايل، حيث يعمل فريق الإنقاذ التشيلي.