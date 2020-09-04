منظمات غير حكومية: استمرار تدمير غابات الأمازون المطيرة دون رادع

قالت جمعية الشعوب المهددة غير الحكومية والتي تتخذ من ألمانيا مقرا لها اليوم الجمعة، إن حظر إضرام النار في الغابات والجنود وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تفلح في إيقاف تدمير غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للاحتفال بيوم الأمازون.



وتم تسجيل نحو ألف حريق فى الأمازون البرازيلية فى أوائل سبتمبر الجاري عقب اشتعال نحو 30 ألف حريق في أغسطس الماضي، وفقا لما ذكره المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البلاد.



وحظرت حكومة الرئيس جاير بولسونارو إضرام النار فى الغابات لمدة 120 يوما في منتصف يوليو الماضي وأرسلت جنودا إلى الأمازون لتنفيذ الأمر. لكن أنصار البيئة يتهمون الرئيس بعدم أخذ هذا الأمر على محمل الجد، من أجل تطوير مجالات جديدة للزراعة.