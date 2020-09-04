تفاصيل الجولة التفقدية للسيسي اليوم: متابعة المشروعات وحوار مع العمال والاستجابة لمواطنة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق اعلي المعايير الهندسية.

كما حرص الرئيس السيسي على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.

كما التقى الرئيس بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.