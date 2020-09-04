شركة اتصالات هندية تنفي بيع حصة من أسهمها إلى «أمازون» و«فيرزون»

نفت شركة اتصالات الهاتف المحمول الهندية، فودافون آيديا، في بيان اليوم الخميس وجود أي خطط لبيع حصة من أسهمها إلى شركات أخرى، مضيفة أنها ستعلن عن مثل هذه الخطط عندما تكون مطروحة للدراسة أمام مجلس المديرين.

وأضافت الشركة في بيان موجه إلى سوق المال الهندية: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي مقترح قيد الدراسة، كما ذكرت وسائل الإعلام"، في إشارة إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود محادثات لبيع حصة قيمتها أكبر من 4 مليارات دولار إلى شركتي أمازون دوت كوم الأمريكية للتجارة الإلكترونية، وفيرزون كوميونيكشنز الأمريكية للاتصالات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.