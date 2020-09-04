إيطاليا توفر 11 مليون قناع طبي مع إعادة فتح المدارس

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أن إيطاليا ستوفر 11 مليون قناع طبي للطلاب والمعلمين في المدارس الإيطالية، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) مع إعادة فتح المدارس.

وقال سبيرانزا، في تقريره إلى مجلس الشيوخ: "مقارنة بالمعلومات السابقة، فإن منحنى الوباء على المستوى الأوروبي تدهور بشكل كبير، مع الارتفاع التدريجي في عدد الإصابات"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وتابع سبيرانزا: "الأولوية القصوى هي إعادة فتح المدارس. من أجل هذا الهدف بذلنا كل طاقتنا"، مضيفا أن كافة المدارس سوف تفتح أبوابها مجددا في سبتمبر بأمان.

وأوضح وزير الصحة الإيطالي أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في أوروبا وفي العالم التي ستوفر 11 مليون قناع للطلاب والمعلمين.

وأشار سبيرانزا إلى أن ارتداء الأقنعة في المدارس إلزامي، ويجب الالتزام بها عندما تكون هناك اتصالات ومخاطر ملموسة، منوها أن هذا الاجراء يمكن تعديله في حالات وبائية خاصة.