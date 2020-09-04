وكالة الطاقة الذرية الدولية: تفتيش موقع مشتبه به في إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، أن إيران سمحت للمفتشين الخارجيين بزيارة أحد موقعين مشتبه فيهما للتحقق من ممارسة أنشطة نووية محتملة في السابق هناك.



وطرحت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها أسئلة حول الموقعين في طهران وأصفهان حيث تشتبه في أن إيران احتفظت بمواد نووية لم يعرف مصيرها حاليا.



وفي الأيام الأخيرة، توجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أحد المواقع وأخذوا عينات سيتم تحليلها لأي آثار كيميائية دقيقة، وفقا لتقرير سري اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وأفاد التقرير بأنه سيتم زيارة الموقع الثاني في وقت لاحق من الشهر الجاري، دون الكشف عن الموعد.



وبسبب الضغوط الدبلوماسية المتزايدة وافق القادة الإيرانيون على هذه الزيارات الأسبوع الماضي في محادثات مع مدير عام الوكالة رافائيل ماريانو جروسي فى طهران.