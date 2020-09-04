أسوان ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة غدا السبت

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ينهي فريق أسوان تدريباته عصر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة غداً السبت، بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وخضع فريق أسوان بالأمس إلى تحاليل الدم للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة، ومن المقرر أن يعلن احمد كشري، مدرب أسوان عن قائمة الفريق عقب المران الأخير.

وكان أسوان قد تعادل فى مباراة الجولة الماضية سلبياً أمام نظيره طلائع الجيش، ليحتفظ أبناء الجنوب بمركزهم فى جدول المسابقة.

واقتنص فريق أسوان نقطة ثمينة من بين أنياب طلائع الجيش بتحقيق التعادل السلبى باستاد جهاز الرياضة العسكري في افتتاحية الجولة الـ24 للدوري ليرتفع رصيد الطلائع إلى 25 نقطة بينما ارتفع رصيد أسوان إلى 24 نقطة .