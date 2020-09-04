تكريم العامل السوهاجي منقذ طفل بلاعة كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تكريم أول شاب تمكن من استخراج الطفل الذي سقط في بلاعة عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس، ومن خلال متابعة من شاركوا في مساعدة الطفل واستخراجه من البلاعه فور سقوطه فيها، وكان خلف والدته، فتبين أن أول شاب نزل مسرعًا لإنقاذ الطفل هو حازم بخيت عبد الرحيم محمد، العامل بالشركة المنفذة، وهو من أبناء محافظة سوهاج.

وأضاف نور الدين، أنه كلف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بتكريم العامل، ومنحه درع المحافظة، بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، مؤكدًا أنه تلقى تقريراً بالواقعة.

وكان محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالة الطفل أحمد محمد رزق، خلال زيارته له بالمستشفى العام، لمتابعة حالته وتقديم الخدمات الطبية له.