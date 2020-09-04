وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنجاز القدر الأكبر من أعمال الطرق والمرافق بشرق القاهرة قبل بدء العام الدراسي المقبل في 17 أكتوبر.
وقال السيسي خلال لقائه بعدد من المسئولين والمهندسين والعاملين بتلك المشروعات في جولة تفقدية، اليوم، إنه يجب على الجميع أخذ احتياطاتهم الوقائية في مواقع العمل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر العاملون للرئيس أنهم ينفذون المشروعات على أعلى قدر من الدقة، بتفادي خطوط الغاز والكهرباء والصرف الصحي الممدودة سلفا.
تفاصيل الجولة التفقدية للسيسي اليوم: متابعة المشروعات وحوار مع العمال والاستجابة لمواطنة
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.
كما التقى الرئيس بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.